Informations pratiques

Pontonx-sur-l’Adour

Solifest

Place des Arènes Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 0 – 0 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 00:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Participez à la 3ème édition du SOLI’FEST, festival musical éclectique et solidaire. Retrouvez sur scène Tom Frager, Web, Tioma, Yade, Hugo Ostro, Bolzed, Vapss, Clément Serra, Damina, Aevril, et La Txunga. Profitez également d’un espace restauration et de stands de partenaires. Un mo

Participez à la 3ème édition du SOLI’FEST, un festival musical éclectique et solidaire.

Au programme, une riche sélection d’artistes renommés et émergents pour vibrer au rythme de la diversité : Tom Frager, Web, Tioma, Yade, Hugo Ostro, Bolzed, Vapss, Clément Serra, Damina, Aevril, et La Txunga.

Porté par des valeurs humanistes fortes et labellisé Jeunes Solid’R, cet événement est un moment de partage et de convivialité pour tous.

Sur place, pour votre confort, un espace restauration est prévu avec foodtrucks et bar, ainsi que de nombreux stands de partenaires. Des facilités d’accès avec parking et service de navettes sont également mises en place.

Un festival pour tous les amoureux de la musique et du partage. .

Place des Arènes Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

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English : Solifest

Join us for the 3rd edition of SOLI’FEST, an eclectic music festival that supports a good cause. See Tom Frager, Web, Tioma, Yade, Hugo Ostro, Bolzed, Vapss, Clément Serra, Damina, Aevril, and La Txunga take the stage. You can also enjoy a food court and partner booths. A mo

L’événement Solifest Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Tartas