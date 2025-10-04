SoliFestival fête de la Bière Val en Vignes

SoliFestival fête de la Bière Val en Vignes samedi 4 octobre 2025.

Salle de Massais Val en Vignes Deux-Sèvres

Venez passer une soirée conviviale avec le Soli Festival Fête de la Bière. Un repas vous sera proposé dès 21h00. Tout au long de la soirée la musique sera au rendez-vous, avec la présence du groupe Black Out et du DJ Pandor.

Réservations obligatoires.

Salle de Massais Val en Vignes 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 08 18 07 solifestival79@gmail.com

English : SoliFestival fête de la Bière

Come and spend a convivial evening with the Soli Festival Fête de la Bière. A meal will be served from 9:00 pm. Throughout the evening, music will be provided by the band Black Out and DJ Pandor.

Reservations essential.

German : SoliFestival fête de la Bière

Verbringen Sie einen geselligen Abend mit dem Soli Festival Fête de la Bière. Ab 21.00 Uhr wird Ihnen ein Essen angeboten. Den ganzen Abend über wird Musik gespielt, unter anderem von der Band Black Out und DJ Pandor.

Reservierungen sind erforderlich.

Italiano :

Venite a godervi una serata conviviale con il Soli Festival Fête de la Bière. Il pasto sarà servito a partire dalle 21.00. Per tutta la serata ci sarà musica con la band Black Out e il DJ Pandor.

È indispensabile la prenotazione.

Espanol : SoliFestival fête de la Bière

Venga a disfrutar de una velada de convivencia con el Festival Soli Fête de la Bière. Se servirá una comida a partir de las 21.00 horas. Habrá música toda la noche, con el grupo Black Out y DJ Pandor.

Imprescindible reservar.

