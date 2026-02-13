Solilokèr + Kréolokoz, TÉAT Plein Air, Saint-Gilles-les-Bains

Solilokèr + Kréolokoz Lundi 25 mai, 20h00 TÉAT Plein Air La Réunion

Solilokèr incarne une nouvelle respiration du maloya, enracinée et voyageuse. Porté par Sébastien Refesse et une équipe de musiciens aguerris, le groupe trace un sillon singulier entre tradition et invention. Poésie, spiritualité et force d’expression s’y mêlent sur fond de guitare, kakamba, sanzat, flûtes de voyage et percussions. Une orchestration métissée qui bouscule les codes tout en leur rendant hommage.

Kréolokoz, de son côté, prolonge cette exigence poétique et militante. Depuis plus de quinze ans, le groupe défend un créole riche de sens inspiré du fonnkèr, à la fois musclé et sensible. Des textes puissants portés par une esthétique musicale épurée où la guitare, les percussions et les voix s’unissent pour dire le monde d’aujourd’hui. Une musique de conscience, à la fois ancrée et universelle.

TÉAT Plein Air route du théâtre 9734 Saint-Gilles Saint-Gilles-les-Bains 97434 Domaine D'Anjou La Réunion La Réunion Depuis 1970, dans les hauteurs de Saint-Paul, le TÉAT Plein Air surplombe Saint-Gilles-les Bains, sur la côte ouest de l'île de La Réunion.

Construit par Jean Tribel, entièrement composé d’un béton brut, il comprend un amphithéâtre qui peut accueillir 1 000 personnes et une deuxième scène pour un public de 250 personnes.

En 2012, le TEAT Plein Air a été inscrit au titre des monuments historiques et décoré du Label Patrimoine remarquable du XXème siècle.

Il s’agit d’un lieu « magique » de nuit comme de jour … Détaché du tissu urbain et de ses nuisances, posé sur une crête, le théâtre de « verdure » à l’origine, devenu « théâtre de plein air » est un belvédère surprenant offrant des vues plongeantes sur Saint-Gilles, l’océan et sur les paysages environnants. Il s’agit du plus ancien théâtre de l’île.

Le TÉAT Plein Air est un établissement artistique du Conseil Départemental de La Réunion

