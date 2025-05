SoliloqueS – Espace Le Goffic Pacé, 13 juin 2025, Pacé.

SoliloqueS Espace Le Goffic Pacé Vendredi 13 juin, 19h30 Gratuit

Découvrez ce spectacle de la compagnie La Singulière

SoliloqueS ? C’est du cirque, mais pas uniquement. C’est une compagnie plutôt singulière : un équilibriste, de l’aérien, un fildériste, de la danse, de la contorsion, le tout sur les notes rares d’un piano.

_Spectacle de la Cie La Singulière proposé par la ville de Pacé et la MJC Pacé dans le cadre des Temps forts Cirque – en partenariat avec AYROOP_

**Rendez-vous sur le Parvis de l’Espace Le Goffic le vendredi 13 juin à partir de 19h30.**

_Tout public dès 10 ans !_

Début : 2025-06-13T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-13T20:30:00.000+02:00

Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine