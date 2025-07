SoliloqueS La compagnie Singulière CIAM Centre International des Arts en Mouvement Aix-en-Provence

Vendredi 26 septembre 2025 de 18h30 à 19h40. CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 Route De Galice Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-26 18:30:00

fin : 2025-09-26 19:40:00

2025-09-26

Un spectacle de cirque drôle, engagé et terriblement vivant. Autour d’une partition déjantée, SoliloqueS mêle équilibre, aérien, contorsion, musique live et interaction avec le public. Une fresque joyeuse sur la vie en société !

Avec SoliloqueS, la Compagnie Singulière signe un spectacle collectif inclassable, à la fois burlesque, acrobatique, théâtral et profondément humain. La compagnie s’attaque à une question aussi simple que vertigineuse comment vivre ensemble ? En jouant sur le fil de l’absurde, du sensible et de l’interaction, ils mettent en jeu leur relation au groupe, à l’autre, à la prise de parole, au déséquilibre… et au public.



Tissu aérien, fil, contorsion, équilibre, danse et musique live s’entrelacent pour composer une partition vivante et mouvante, entre chaos organisé et grandes envolées collectives. Le public est sollicité, interpellé, intégré, témoin direct d’une fresque vivante où tout se construit sous ses yeux.



Touchant, fragile, drôle et parfois totalement décalé, *SoliloqueS* met en lumière nos contradictions, nos peurs et nos élans communs avec poésie et générosité. C’est un moment de cirque ouvert, singulier, politique et profondément joyeux. Un spectacle comme une déclaration d’amour à la complexité du collectif.



Créée en 2007, le spectacle a gardé toute sa force et son actualité. Entre légèreté et profondeur, SoliloqueS explore la politique au sens noble celle du vivre-ensemble. Drôle, touchant, engagé sans lourdeur, ce spectacle continue, douze ans après, à surprendre et à rassembler.



Spectacle déconseillé pour les enfants de moins de 8 ans.

Durée 1h10. .

CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 Route De Galice Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A circus show that’s funny, committed and terribly lively. SoliloqueS blends balance, aerial acrobatics, contortion, live music and interaction with the audience. A joyful fresco on life in society!

German :

Eine lustige, engagierte und sehr lebendige Zirkusvorstellung. Um eine verrückte Partitur herum mischt SoliloqueS Gleichgewicht, Luftartistik, Kontorsion, Live-Musik und Interaktion mit dem Publikum. Ein fröhliches Fresko über das Leben in der Gesellschaft!

Italiano :

Uno spettacolo circense divertente, impegnato e terribilmente vivace. SoliloqueS mescola equilibrio, acrobazie aeree, contorsioni, musica dal vivo e interazione con il pubblico per creare una partitura pazzesca. Un affresco gioioso sulla vita in società!

Espanol :

Un espectáculo de circo divertido, comprometido y terriblemente animado. SoliloqueS mezcla equilibrio, acrobacias aéreas, contorsión, música en directo e interacción con el público para crear una partitura disparatada. ¡Un fresco alegre sobre la vida en sociedad!

