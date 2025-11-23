SOLILOQUES PAR LA CIE SINGULIÈRE CINÉMA ASTROLAB’ Labarthe-sur-Lèze

SOLILOQUES PAR LA CIE SINGULIÈRE

CINÉMA ASTROLAB’ 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20 21:30:00

Date(s) :

2026-02-20

Soliloques ? C’est du cirque, mais pas uniquement!

C’est surprenant mais pas pour ce qu’on croit. C’est une compagnie plutôt singulière un équilibriste, de l’aérien, un fildefériste, de la danse, de la contorsion, le tout sur les notes rares d’un piano impromptu. Vous vous laisserez bluffer par La Compagnie Singulière !

Avec SoliloqueS, La Compagnie Singulière initie un travail très personnel et prend le parti du politique, au sens large et noble du terme. Elle parle de la place de l’individu dans le groupe, allégorie subtile et forte de la vie en société, et plus largement sur notre planète.

Elle poursuit ses investigations au sein de la relation qui lie public et artistes, des investigations esquissées lors d’un précédent travail avec les Fabulous Trobadors. Elles trouvent ici matière à se développer, fertiliser et se ramifier d’une manière à la fois prenante et surprenante, originale et pertinente, poétique et politique l’ambition et la nécessité de rentrer en interaction avec les spectateurs conduisent les comédiens à prendre à parti le public et à le solliciter de façon à le rendre actif. Touchant, candide, fragile…

Avec

Mélissa Vary, contorsionniste et voltigeuse aérienne

Géraldine Niara, tissu aérien

Luiz Ferreira, porteur au trapèze

Franck Dupuis, équilibriste

Thomas Bodinier, fil-de-fériste

Marcel Vérot, pianiste

Création collective mise en scène par Christian Coumin

Hélène Tourmente, régie technique

Alice Savatier, production e administration

Dominique Strée, production et diffusion

La compagnie Singulière est lauréate de l’opération Jeunes Talents Cirque 2006.

Production La Compagnie Singulière Soutien SoliloqueS est une création Studio Lido 2007 Aide à la création Le Lido, Centre des Arts du Cirque de Toulouse, Régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle.

Plus d’infos lacompagniesinguliere.fr

Durée 1h10

Public Tout public à partir de 10 ans .

CINÉMA ASTROLAB’ 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 62 66

English :

Soliloques? It’s not just circus!

L’événement SOLILOQUES PAR LA CIE SINGULIÈRE Labarthe-sur-Lèze a été mis à jour le 2025-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE