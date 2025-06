Solimarché – Manou Partages Nantes 20 juin 2025 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-20 14:00 – 16:00

Gratuit : non Sur adhésion à l’association

Le Solimarché est présent tous les vendredis 14h-16h pour la vente de paniers de légumes à prix tout doux pour les habitant.e.s du Ranzay : produits locaux et de qualité. Commandez votre panier au plus tard le mardi à l’accueil de l’association ou contactez-nous par téléphone au 09.86.78.64.34 et venez le récupérer le vendredi devant Chez Manou.

Manou Partages Nantes 44300

09.86.78.64.34