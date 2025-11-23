SOLISSIMO CHARLÉLIE COUTURE DANS LE CADRE DU 25ÈME FESTIVAL DÉTOURS DE CHANT CINÉMA ASTROLAB’ Labarthe-sur-Lèze

SOLISSIMO CHARLÉLIE COUTURE DANS LE CADRE DU 25ÈME FESTIVAL DÉTOURS DE CHANT

CINÉMA ASTROLAB’ 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Début : 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-05 22:00:00

2026-02-05

SOLISSIMO c’est un concert différent, avec un autre répertoire, comme un retour aux sources, Un retour à l’essentiel superlatif…

Être seul sur scène est un exercice périlleux, sans filet.

Disons que cela requiert un certain goût du risque…

De même, qu’un funambule se lance des défis face à l’absolu en acceptant les mouvements de l’air et les coups vent, de même que monter seul sur scène est un challenge…

Quand on crée, il faut aimer affronter le vide sans repère, sans garantie. Partir pour un voyage dans l’inconscient. Mais n’est-ce pas l’essence même de ce qu’on fait ? Est-ce qu’être artiste ne signifie pas l’acceptation du hasard ?

J’avais quinze seize ans quand j’ai commencé à jouer seul en scène dans des petits endroits. Je racontais des histoires et me laissais aller parfois à de longues digressions. C’est d’ailleurs lors d’un concert solo au Café de la Gare que ma vie a changé…

Le solo est un jeu de piste, qui laisse libre cours à une certaine forme d’improvisation… Et la proximité avec le public, engendre une intimité qui permet à celui-ci de pénétrer les chansons dans leur version quasi originelle…

Ce qui m’anime en solo, c’est le plaisir de skipper un bateau, une frégate au gré des courants, au-delà des vagues de la mode, les concerts en solo laissent souvent des souvenirs impérissables…

Durée 1h30

Public Tout public .

English:

SOLISSIMO is a different concert, with a different repertoire, like a return to our roots, a return to the superlative essentials…

