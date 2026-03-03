Solissimo Espace Claude Nougaro Langon

Solissimo

Espace Claude Nougaro Avenue Élie Samson Langon Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Concert d’exception 9 solistes professionnels & orchestre d’harmonie

L’Harmonie Sainte Cécile de Langon relève un défi artistique inédit en réunissant sur scène un orchestre d’harmonie d’une trentaine de musiciens et neuf solistes professionnels. On y retrouvera des médaillés d’or de Conservatoire, d’anciens solistes de la Musique des Forces Aériennes de Bordeaux ou encore des jazzmen ayant enregistré jusqu’à La Nouvelle-Orléans. Sous la direction de Thierry Bordenave, les musiciens vous proposeront un programme éclectique allant des standards de jazz aux pièces classiques, en passant par le funk et le rock.

Réservation conseillée. .

Espace Claude Nougaro Avenue Élie Samson Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine harmoniesaintececile.langon@gmail.com

