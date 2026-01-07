Solistes Lyriques & Ensemble Baroque église Notre Dame de la Salette Paris

église Chauffée !

Solistes Lyriques & Ensemble Baroque

Soprano, Voix de Basse, 2 Flûtes traversières, Violon, Viole de gambe & Orgue



Cantates,Sonates, Arias & Choral de SCHÜTZ, TELEMANN, BACH, PACHELBEL



Par l’Ensemble Baroque Prélude

Olivier Emont : Voix de Basse étudie l’art Lyrique avec le maestro bulgare Pali Marinov et aborde le répertoire baroque, notamment avec Arnaud Pumir, chef de chant au Centre de Musique Baroque de Versailles.

Angela Werner, soprano & flûtes baroques – Aïda Jimenez Cuya, violon baroque – Pascale Costantini, viole de gambe – Sébastien Nadiras, orgue.

François Naturel : flûte traversière baroque et direction.

Les concerts ne sont pas gratuits

Un don respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire).

Le dimanche 08 février 2026

de 15h30 à 16h30

payant

Public tout-petits, jeunes et adultes.

église Notre Dame de la Salette 27 rue de Dantzig 75015 Paris

