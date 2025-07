Solitaire du Figaro Paprec Rouen

Solitaire du Figaro Paprec Rouen samedi 30 août 2025.

Solitaire du Figaro Paprec

Quai Gaston Boulet Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-08-30

fin : 2025-09-05

2025-08-30

La ville de Rouen accueille pour la seconde année consécutive le grand départ de cette nouvelle édition de La Solitaire du Figaro Paprec du samedi 30 août au vendredi 5 septembre 2025 !

Une quarantaine de voiliers seront amarrés entre les ponts Flaubert et Guillaume-le-Conquérant, sur les quais de Seine.

Le public pourra visiter les bateaux, rencontrer les skippers et profiter de nombreuses animations baptêmes de voile, mini-régates, concerts spectacles, de rue…

Quai Gaston Boulet Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : Solitaire du Figaro Paprec

For the second year running, the city of Rouen will host the start of this new edition of the Solitaire du Figaro Paprec from Saturday, August 30 to Friday, September 5, 2025!

Some forty yachts will be moored between the Flaubert and Guillaume-le-Conquérant bridges, on the banks of the Seine.

The public will be able to visit the boats, meet the skippers and enjoy a wide range of activities, including sailing baptisms, mini-regattas, concerts, shows and street performances…

German :

Die Stadt Rouen ist das zweite Jahr in Folge Gastgeber des großen Starts dieser neuen Ausgabe von La Solitaire du Figaro Paprec von Samstag, den 30. August bis Freitag, den 5. September 2025!

Rund 40 Segelboote werden zwischen den Brücken Flaubert und Guillaume-le-Conquérant an den Seine-Ufern festmachen.

Das Publikum kann die Boote besichtigen, die Skipper treffen und von zahlreichen Animationen profitieren: Segeltaufen, Mini-Regatten, Show- und Straßenkonzerte…

Italiano :

Per il secondo anno consecutivo, la città di Rouen ospiterà l’inizio di questa nuova edizione della Solitaire du Figaro Paprec da sabato 30 agosto a venerdì 5 settembre 2025!

Una quarantina di yacht saranno ormeggiati tra i ponti Flaubert e Guillaume-le-Conquérant, sulle rive della Senna.

Il pubblico potrà visitare le imbarcazioni, incontrare gli skipper e partecipare a numerose attività, tra cui battesimi di vela, mini-regate, concerti, spettacoli e performance di strada.

Espanol :

Por segundo año consecutivo, la ciudad de Ruán acogerá la salida de esta nueva edición de la Solitaire du Figaro Paprec ¡del sábado 30 de agosto al viernes 5 de septiembre de 2025!

Unos cuarenta yates estarán amarrados entre los puentes Flaubert y Guillaume-le-Conquérant, a orillas del Sena.

El público podrá visitar los barcos, conocer a los patrones y disfrutar de numerosas actividades, como sesiones de iniciación a la vela, minirregatas, conciertos, espectáculos y actuaciones callejeras.

