« Solitude·s » – cie La Migration La Lisière Bruyères-le-Châtel 5 juillet 2025 19:30

« Solitude·s » – cie La Migration Samedi 5 juillet, 19h30 La Lisière Essonne

Entrée libre, gratuit et pour tous ! Merci de vous garer à l’extérieur du parc du château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-05T19:30:00 – 2025-07-05T21:00:00

Fin : 2025-07-05T19:30:00 – 2025-07-05T21:00:00

Dans le cadre de « Graines de Spectacles », semons des petites graines avec l’été culturel de La Lisière qui se concocte sur juillet, août, septembre …

19h30 accueil convivial

20h spectacle « Solitude.s » Cie La Migration

à La Lisière – avec la ville de Bruyères-le-Châtel

Parc du Château 2 rue de la Libération 91680 Bruyères-le-Châtel

Gratuit et pour tous !

Ils sont deux ou peut-être trois : le musicien, l’acrobate et son double de pierre. Pour tout décor, une pyramide quadrangulaire tournoyante posée dans la nature se prête à tous les jeux entre poids et contrepoids, équilibres et déséquilibres, immobilités et envols. Pur plaisir du mouvement, mais aussi métaphore des odyssées grandes ou intimes, des conditions humaines ou autrement périssables… Porté par une composition sonore jouée en live et diffusée en quadriphonie, l’acrobate s’abandonne en toute légèreté à une gravité inévitable… mais pas forcément redoutée.

Reprenant les principes qui ont fait le succès et la singularité de ses spectacles précédents, la compagnie La Migration réunit la performance circassienne et les imprévus d’un paysage en éveil, pour entraîner le spectateur dans une méditation palpitante.

https://lamigration.fr/spectacles-en-diffusion/solitude-s

>>>> Dans le cadre de « Graines de Spectacles, semons des petites graines avec l’été culturel de La Lisière » qui se concocte sur juillet, août, septembre …

La Lisière 2 rue de la Libération 91115 Bruyères-le-Châtel Bruyères-le-Châtel 91680 Essonne Île-de-France 0633334623 https://www.lalisiere.art [{« link »: « https://lamigration.fr/spectacles-en-diffusion/solitude-s »}] La Lisière est un lieu de création pour les arts de la rue et les arts dans et pour l’espace public, situé dans un espace naturel sensible, le parc du château de Bruyères-le-Châtel. Elle accueille des compagnies en résidence toute l’année, et organise des événements et projets au long cours sur le territoire. Lieu ouvert uniquement pour les rendez-vous publics, conditions d’accès spécifiées lors des événements.

Graines de spectacles

© La Lisière