Solitude·s Promenade du ruisseau Dijon 5 juillet 2025 19:00

Solitude·s Samedi 5 juillet, 19h00 Promenade du ruisseau Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-05T19:00:00 – 2025-07-05T19:30:00

Fin : 2025-07-05T19:00:00 – 2025-07-05T19:30:00

Ils sont deux ou peut-être trois : le musicien, l’acrobate et son double de pierre. Pour tout décor, une pyramide quadrangulaire tournoyante posée dans la nature se prête à tous les jeux entre entre poids et contrepoids, équilibres et déséquilibres, immobilités et envols. Pur plaisir du mouvement, mais aussi métaphore des odyssées grandes ou intimes, des conditions humaines ou autrement périssables… Porté par une composition sonore jouée en live et diffusée en quadriphonie, l’acrobate s’abandonne en toute légèreté à une gravité inévitable… mais pas forcément redoutée.

Reprenant les principes qui ont fait le succès et la singularité de ses spectacles précédents, la compagnie La Migration réunit la performance circassienne et les imprévus d’un paysage en éveil, pour entraîner le spectateur dans une méditation palpitante.

Lola Gruber

Distribution

Écriture et Interprétation acrobatique : Quynh CLAUDE

Composition et interprétation musicale en live : Mathéo EVEN

Construction scénographique : Michel CLAUDE

Costumes : Marion Even

Regard chorégraphique : Clara Cornil et David Subal

Conseil à la mise en scène : Marion Even

Régisseur général : Jeny PROVIN

Production et diffusion : Hugo CLAUDE

Vidéo : Mathéo Even et Esther Laurent-Baroux

Identité graphique : Mathéo Even

Promenade du ruisseau 21000 DIJON Quartier Fontaine d’Ouche Dijon 21000 Fontaine-d’Ouche Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « production@lamigration.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0767906498 »}]

Cie La Migration Cirque – paysage – extérieur – musique en live – danse