SOLIWAY Solidarité Internationale mode d’emploi(s) Rue du Docteur Baud Annemasse

SOLIWAY Solidarité Internationale mode d’emploi(s)

Rue du Docteur Baud Complexe Martin Luther King Annemasse Haute-Savoie

Début : Samedi 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

2025-11-15

Envie de donner du sens à votre carrière ? Le salon des métiers de l’humanitaire revient pour sa 9e édition rencontres, débats, ateliers, opportunités… Une journée d’échanges pour s’informer, s’engager et passer à l’action.

Rue du Docteur Baud Complexe Martin Luther King Annemasse 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 87 09 87 contact@cite-solidarite.fr

English :

Want to give meaning to your career? The 9th edition of the Salon des métiers de l?humanitaire is back: meetings, debates, workshops, opportunities? A day of exchanges to inform, engage and take action.

German :

Möchten Sie Ihrer Karriere einen Sinn geben? Die Messe für Berufe im humanitären Bereich findet zum neunten Mal statt: Treffen, Debatten, Workshops, Möglichkeiten? Ein Tag des Austauschs, um sich zu informieren, sich zu engagieren und aktiv zu werden.

Italiano :

Volete dare un senso alla vostra carriera? La fiera delle carriere umanitarie torna per la sua 9ª edizione: incontri, dibattiti, workshop, opportunità? È una giornata di scambi per saperne di più, per mettersi in gioco e per agire.

Espanol :

¿Quiere dar sentido a su carrera? La feria de carreras humanitarias vuelve en su 9ª edición: encuentros, debates, talleres, oportunidades.. Una jornada de intercambios para saber más, implicarse y pasar a la acción.

