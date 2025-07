Sollicitudes et averses, cirque acrobatique et chant polyphonique Saint-Germain-Lavolps

Sollicitudes et averses, cirque acrobatique et chant polyphonique

Saint-Germain-Lavolps Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-07-12 16:00:00

Dans la cour du château, exceptionnellement ouverte au public, un duo de portés acrobatiques et chorégraphiques risque l’amour et le vertige de l’amitié, des chants polyphoniques risquent l’émotion et l’évasion. Osez !

16h . spectacle jeune public

16h30 . atelier chant en famille

18h . balade découverte du château

19h30 . spectacle concert

buvette et petite restauration

Avec la commune et le comité des fêtes, les propriétaires du château .

Saint-Germain-Lavolps 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 36 60 45

