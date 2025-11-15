Solo Arts Martiaux – Cie (&) So Weiter Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Solo Arts Martiaux – Cie (&) So Weiter Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer samedi 15 novembre 2025.

Solo Arts Martiaux – Cie (&) So Weiter Samedi 15 novembre, 20h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Tarif unique 10 euros // Tarif spécial 2 spectacles La plénitude des cendres + Solo arts martiaux 16 euros les deux

Sur une scène vide, un homme se raconte, un sabre de bois à la main. C’est l’histoire d’un amour et d’une quête : celle du mystère que contient l’espace délimité du théâtre ou du ring, où se rejoue devant nos yeux une part de nous-mêmes. Une beauté se cache là. Une paix. Un partage. Yan Allegret a entamé il y a 20 ans un cycle de travail portant sur les liens unissant les arts de combat et les arts de la scène. Le Solo Arts Martiaux est la pièce finale de cette recherche.

Mentions de production

Solo Arts Martiaux

Conception Stéphane Facco & Yan Allegret Interprétation Yan Allegret Assistanat à la mise en scène Loleh Feraud Regard extérieur Yoshi Oïda Collaboration artistique Ziza Pillot Direction d’acteur Stéphane Facco Création lumière et régie générale Philippe Davesne Assistanat lumière Aurélius Allegret

Conseillers Arts Martiaux Manon Soavi & Romaric Rifleu Production (&) So Weiter Coproduction Nouveau Gare au Théâtre, CRESCO (Saint Mandé), Théâtre Jean François Voguet (Fontenay-sous-Bois), Centre culturel des Bords de Marne (Le Perreux sur Marne), Théâtre Jean Vilar (Vitry-sur-Seine) Diffusion – Production Bureau Rustine Avec le soutien de la fondation franco-japonaise Sasakawa. (&) So Weiter est une compagnie conventionnée par la Région Ile-de-France.

THEÂTRE // Mise en scène par Yan Allegret