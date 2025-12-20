SOLO CIRCUS – LA MAISON BOINOT Niort

SOLO CIRCUS Début : 2026-04-11 à 11:00. Tarif : – euros.

Un Voyage à Travers le Monde?Plongez dans l’univers enchanté du Solo Circus , un spectacle où l’humour et l’aventure se rencontrent pour créer un cirque extraordinaire pour les enfants de 2 à 6 ans et leurs familles.Suivez Lumière, notre guide espiègle et charismatique, et ses animaux extraordinaires aux talents incroyables dans le cirque le plus petit du monde.De Pedro, le perroquet brésilien qui danse la samba, à Léo, le lion clown de la savane africaine, en passant par Ping, le panda acrobate des montagnes de Chine, chaque rencontre est une porte ouverte sur un monde de rires.Le Solo Circus n’est pas seulement un spectacle ; c’est une célébration de la diversité, de la créativité et de l’imaginaire. À travers des histoires captivantes, des chansons entraînantes et des danses joyeuses, enfants et parents sont invités à participer, à explorer et à rêver ensemble.

LA MAISON BOINOT 41 BOULEVARD MAIN 79000 Niort 79