Solo de danse Le Bourg Bretteville-sur-Ay
Le Bourg Bretteville sur Ay Bretteville-sur-Ay Manche
Elodie, danseuse de la compagnie Incandescence proposera son nouveau spectacle J’irai attraper les étoiles qui s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes.
Un pot sera proposé à la fin du spectacle. .
Le Bourg Bretteville sur Ay Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 04 82 mediabrettevillesuray@gmail.com
