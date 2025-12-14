Solo de danse

Le Bourg Bretteville sur Ay Bretteville-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Elodie, danseuse de la compagnie Incandescence proposera son nouveau spectacle J’irai attraper les étoiles qui s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes.

Un pot sera proposé à la fin du spectacle. .

Le Bourg Bretteville sur Ay Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 04 82 mediabrettevillesuray@gmail.com

