SOLO D’HUMEUR RUSSE POUR ACTRICE ÉMOTIONNELLEMENT ÉLASTIQUE THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

SOLO D’HUMEUR RUSSE POUR ACTRICE ÉMOTIONNELLEMENT ÉLASTIQUE

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 13 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-07 21:45:00

Date(s) :

2026-02-05

Guidée par Tchekhov, son auteur bien-aimé, une comédienne explore ses souvenirs de théâtre, dans une interprétation en montagne russe , foisonnante et pleine d’auto-dérision.

Elle y convoque le personnage de Nina dans La Mouette, Graal de toute jeune première, mais aussi une mère fantasque et castratrice, un oncle dans le rôle de la bonne fée , des professeurs un peu givrés et toute une galerie de personnages attachants. 9 .

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided by Chekhov, her beloved playwright, an actress explores her memories of the theater, in a rollercoaster performance full of self-mockery.

L’événement SOLO D’HUMEUR RUSSE POUR ACTRICE ÉMOTIONNELLEMENT ÉLASTIQUE Toulouse a été mis à jour le 2026-01-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE