SOLO D’HUMEUR RUSSE POUR ACTRICE ÉMOTIONNELLEMENT ÉLASTIQUE THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-05 20:30:00
fin : 2026-02-07 21:45:00
2026-02-05
Guidée par Tchekhov, son auteur bien-aimé, une comédienne explore ses souvenirs de théâtre, dans une interprétation en montagne russe , foisonnante et pleine d’auto-dérision.
Elle y convoque le personnage de Nina dans La Mouette, Graal de toute jeune première, mais aussi une mère fantasque et castratrice, un oncle dans le rôle de la bonne fée , des professeurs un peu givrés et toute une galerie de personnages attachants. 9 .
English :
Guided by Chekhov, her beloved playwright, an actress explores her memories of the theater, in a rollercoaster performance full of self-mockery.
