Solo et multitude – Place de l’église Saint-Léon-sur-Vézère, 25 mai 2025 16:30, Saint-Léon-sur-Vézère.

Dordogne

Solo et multitude Place de l’église 51B le bourg Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 16:30:00

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

16h30. Déambulation chorégraphique à travers les rues de Saint Léon sur Vézère. Buvette à partir de 18H. Participation libre

Déambulation chorégraphique à travers les rues de Saint Léon sur Vézère.

Imaginez le petit village de Saint Léon sur Vézère parsemé de chorégraphies ; une petite brochette de danseurs prêts à présenter leurs créations au détour d’une ruelle, d’un recoin, d’une glycine.

Imaginez être accompagnés pour les découvrir les uns après les autres, le long d’une promenade onirique et poétique.

Ces créations ont éclos dans le cocon d’un stage mené par la Cie Mille Lieux et cette déambulation se fera sous les mélodies de La’ au project.

Buvette à partir de 18h.

Participation libre. .

Place de l’église 51B le bourg

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 78 36 93 cafeleon24@gmail.com

English : Solo et multitude

16h30. Choreographic stroll through the streets of Saint Léon sur Vézère. Refreshment bar from 6pm. Free admission

German : Solo et multitude

16h30. Choreografische Wanderung durch die Straßen von Saint Léon sur Vézère. Erfrischungsgetränke ab 18H. Freie Teilnahme

Italiano :

16h30. Passeggiata coreografica per le vie di Saint Léon sur Vézère. Bar per il ristoro dalle 18.00. Ingresso libero

Espanol : Solo et multitude

16h30. Paseo coreográfico por las calles de Saint Léon sur Vézère. Bar de refrescos a partir de las 18h. Entrada gratuita

L’événement Solo et multitude Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère