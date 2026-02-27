Solo Guy Cotten Concarneau

Solo Guy Cotten

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-14

2026-03-07

La Solo Guy Cotten ouvre traditionnellement la saison du Championnat de France Élite de Course au Large en Figaro Bénéteau 3.

Organisée par la Société des Régates de Concarneau, cette épreuve emblématique du calendrier s’annonce particulièrement dynamique, portée par plusieurs nouveautés et un plateau sportif exceptionnel.

L’édition 2026 marque un tournant avec l’arrivée de Yann Eliès au poste de directeur de course, succédant à Hervé Gautier. Figure incontournable du circuit Figaro, Yann Eliès connaît la Solo Guy Cotten mieux que quiconque il s’y est imposé à quatre reprises, deux fois en solitaire et deux fois en double, un record qui témoigne de son attachement et de sa parfaite maîtrise de l’épreuve. Il apporte ainsi aux coureurs et à l’organisation son regard d’expert et sa parfaite connaissance du circuit.

Avec plus de 40 Figaro Bénéteau 3 attendus sur la ligne de départ — en solitaire et en double — la Solo Guy Cotten 2026 confirme son attractivité croissante, aussi bien auprès des jeunes talents que des marins expérimentés de retour sur le circuit. Parmi les coureurs attendus, cinq anciens vainqueurs de la Solo Guy Cotten signeront leur retour, renforçant encore le prestige du plateau Adrien Hardy (2011), Nicolas Lunven (2012), Xavier Macaire (2021), Loïs Berrehar (2024) et Alexis Thomas (2025). Un vrai choc des générations s’annonce sur cette édition 2026.

La Solo Guy Cotten 2026 proposera un format mêlant parcours côtiers techniques et grande course au large, avec quelques ajustements notables

Lundi 9 mars un parcours plus long qu’à l’accoutumée, avec un tour de l’île de Groix envisagé. Départ prévu vers 10 h pour une grande journée de navigation.

Mardi 10 mars une journée plus légère, avec une seule manche (tour des Glénan, parcours construit ou côtier VMG), afin de préparer la grande course.

Mercredi 11 mars départ à 12h30 du grand parcours offshore, avec la volonté d’emmener davantage les concurrents au large, selon les conditions météo.

L’objectif étant que l’arrivée de la grande course ait lieu le vendredi 13 mars à Concarneau. .

