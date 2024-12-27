Solo Tour Louane Reims Arena Reims

Marne

Solo Tour Louane Reims Arena 12 Boulevard Général Leclerc Reims Marne

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Tout public

Solo , un nouveau projet qui nous montre une facette inédite de Louane.

Loin de ses complexes d’adolescence, elle s’affirme en embrassant pleinement ses émotions sans crainte d’essayer de nouvelles choses ou de se mettre en danger. Après 11 ans de carrière, on découvre une œuvre dans laquelle l’artiste se réinvente et expérimente plus que jamais.

Ce nouvel album célèbre les nombreuses facettes de sa personnalité, lui offrant, grâce à ceux qui l’accompagnent, une liberté inédite lui permettant d’exprimer son individualité.

Une escalade en solo, sans filets, à la force de sa conviction et de son talent. .

Reims Arena 12 Boulevard Général Leclerc

Reims 51100 Marne Grand Est

