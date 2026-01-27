Solos à l’atelier du plateau L’atelier du plateau Paris

Avec : Eléonore Rannou, Celestographie de Francesco Dillon, Francesco Dillon, Curve With Plateaux de Jonathan Harvey, Arpeggio WKO 205 de Carl Friederich Abel, Nhanderu de Corrado Rojac, Capriccio n.6 de Joseph Marie Dall’Abacp, Rebellion de Kate Moore.

Concert dans le cadre du festival Les Ateliers du violoncelle.

La création d’une œuvre de Francesco Dillon par une stagiaire de l’édition 2025, suivie d’un récital solo du parrain de l’édition.

Le mardi 17 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-17T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-17T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-17T20:00:00+02:00_2026-03-17T22:00:00+02:00

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/solos/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



Afficher la carte du lieu L’atelier du plateau et trouvez le meilleur itinéraire

