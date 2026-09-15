Informations pratiques

Honfleur

Solo(s) par Hervé Escario, photographe

Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-19

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-09-19

Le jazz a toujours rythmé le quotidien d’Hervé Escario depuis l’âge de 12 ans après avoir mis par hasard un vinyle d’Archie Shepp sur une platine.

La vie d’un·e musicien·ne de jazz est toujours intimement liée au son du groupe mais aussi à des moments solitaires. L’exposition Solo(s) illustre ces instants de grâce au cours desquels le jazzman ou woman s’érige seul·e face à son public, semble parler à son piano, ou se cache dans les recoins d’un théâtre pour chauffer sa clarinette basse et éloigner le trac… Solo(s), c’est une petite histoire du jazz qui tente de révéler que l’intensité des émotions ressenties par chaque musicien et musicienne donne du corps et de l’âme au son du groupe.

Le jazz a toujours rythmé le quotidien d’Hervé Escario depuis l’âge de 12 ans après avoir mis par hasard un vinyle d’Archie Shepp sur une platine. Le deuxième choc artistique a été la découverte des photos de Josef Koudelka, Roy de Carava et Marc Riboud. La photographie en noir et blanc de musicien·nes de jazz mais aussi de circassien·nes et de danseur·ses est alors une évidence.

Vernissage à 15h le samedi 19 septembre

Entrée libre .

Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56

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English : Solo(s) par Hervé Escario, photographe

Jazz has always been a part of Hervé Escario’s daily life ever since he was 12, when he happened to put an Archie Shepp record on the turntable.

L’événement Solo(s) par Hervé Escario, photographe Honfleur a été mis à jour le 2026-09-11 par Calvados Attractivité