Solo(s) Saison Culturelle Bédée Bédée

Dans le cadre de la saison culturelle de Bédée, LaCoustik accueille le concert Solo(s) de la compagnie KuB le vendredi 20 mars à 20h30.

Expressions et confidences d’artistes musiciens « seul en scène », SOLO(S) progresse comme une course de relais dans laquelle les participants se succèdent pour dessiner collectivement les contours d’une œuvre sonore. Instruments électriques, acoustiques et anciens, machines, pièces de répertoire et musique improvisée s’entremêlent dans cette performance singulière.

La Compagnie KuB est un collectif d’artistes et d’enseignants basé à Rennes, spécialisé dans la création de formes musicales amplifiées atypiques et dans les actions d’éducation artistique et culturelle.

Sur réservation. Gratuit. .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04

