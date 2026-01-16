Sols vivants Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Sols vivants Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche dimanche 18 janvier 2026.
Gratuit
Explorez le biodiversité des sols par l’art
Qu’y a-t-il sous le sol ? Quelles espèces y vivent ? Quels liens avons-nous avec la terre ?
Pour y répondre, place à l’art !
Venez dessiner, coller, graver, écrire et échanger autour des sols avec les associations Wild Bretagne et Cui-Cui.
Participez à la création d’une broderie géante avec Sentimentale Foule et laissez-vous conter la terre.
**Au programme**
* Atelier broderie géante avec l’artiste Sentimental Foule de 14h à 16h puis de 17h15 à 18h.
Inscription par mail [sentimentalefoule@gmail.com](mailto:sentimentalefoule@gmail.com) (12 personnes maximum, à partir de 11 ans)
* Contes de la terre par Sentimentale Foule puis lectures du fanzine Cui-cui de 16h à 17h30
* Fresque des sols vivants (linogravure) par les associations Wild Bretagne et Cui-Cui : accès libre.
* Stand de vente par la librairie de quartier l’Établi des mots
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-18T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-18T18:00:00.000+01:00
0299513815 ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr
Ecomusée de la Bintinais 17 Rue du Hil, 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche, France Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine