Sols vivants Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Dimanche 18 janvier, 14h00 gratuit

Explorez la biodiversité par l’art !

Qu’y a-t-il sous le sol ? Quelles espèces y vivent ? Quels liens avons-nous avec la terre ?

Pour y répondre, place à l’art !

Venez dessiner, coller, graver, écrire et échanger autour des sols avec les associations Wild Bretagne et Cui-Cui.

Participez à la création d’une broderie géante avec Sentimentale Foule et laissez-vous conter la terre.

Au programme :

* Atelier broderie géante avec l’artiste Sentimental Foule de 14h à 16h puis de 17h15 à 18h. Inscription par mail [sentimentalefoule@gmail.com](mailto:sentimentalefoule@gmail.com) (12 personnes maximum, à partir de 11 ans)

* Contes de la terre par Sentimentale Foule puis lectures du fanzine Cui-cui de 16h à 17h30

* Fresque des sols vivants (linogravure) par les associations Wild Bretagne et Cui-Cui : accès libre.

* Stand de vente par la librairie de quartier l’Établi des mots

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-18T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-18T18:00:00.000+01:00

Ecomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



