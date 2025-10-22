Sols Vivants Maison Paris Nature Paris

Sols Vivants Maison Paris Nature Paris mercredi 22 octobre 2025.

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Inscription

Liste d’attente

Désinscription

[Atelier]



Au travers de 30 cartes et en 2 heures, cet atelier accessible à tout public, permet d’acquérir les connaissances fondamentales sur les sols – la vie qu’ils renferment et les cycles dont ils sont un élément clé – de comprendre les impacts des pratiques agricoles et d’ouvrir une discussion fertile sur les actions à mener pour engager la société vers une meilleure gestion de cette ressource finie.

Le mercredi 22 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-22T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-22T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-22T14:00:00+02:00_2025-10-22T17:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv