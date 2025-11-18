Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Solsie Boutique l’Ephémère Orléans

Solsie Boutique l'Ephémère Orléans

Solsie Boutique l’Ephémère Orléans jeudi 11 décembre 2025.

Solsie Jeudi 11 décembre, 12h00 Boutique l’Ephémère Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00
Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Solsie, une marque de vêtements locale, pour une mode durable et joyeuse

Dans son atelier à Saint-Jean de Braye, Solenn confectionne des vêtements évolutifs, confortables et pratiques pour bébés, enfants et femmes.
Des vêtements évolutifs pour bébés et enfants en tissu biologique : de 3 mois à 8 ans, retrouvez des salopettes, pantalons en velours, t-shirts manches longues et robes-tuniques, qui grandissent avec l’enfant afin de durer le plus longtemps possible et qui remplacent 3 à 4 tailles classiques.
Des accessoires pratiques dès la naissance comme les chaussons et bavoirs-bandana… ainsi que pour le froid avec des tours de cou et des bonnets aux motifs colorés originaux
Le petit plus ? une gamme de vêtements aux motifs uniques, dessinés par la créatrice.
Et pour les femmes, vous trouverez des jupes à poches et élastiquées à la taille, en lin ou en velours, originales et confortables !
Un univers à découvrir à la boutique de créateurs L’Ephémère, située aux Halles Châtelet à Orléans, en face du magasin Duralex.

Boutique l’Ephémère Halles Châtelet Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/solsie.couture.creations/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/solsie_couture/ »}]
Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année