Solsie Boutique l’Ephémère Orléans

Solsie Jeudi 11 décembre, 12h00 Boutique l’Ephémère Loiret

Solsie, une marque de vêtements locale, pour une mode durable et joyeuse

Dans son atelier à Saint-Jean de Braye, Solenn confectionne des vêtements évolutifs, confortables et pratiques pour bébés, enfants et femmes.

Des vêtements évolutifs pour bébés et enfants en tissu biologique : de 3 mois à 8 ans, retrouvez des salopettes, pantalons en velours, t-shirts manches longues et robes-tuniques, qui grandissent avec l’enfant afin de durer le plus longtemps possible et qui remplacent 3 à 4 tailles classiques.

Des accessoires pratiques dès la naissance comme les chaussons et bavoirs-bandana… ainsi que pour le froid avec des tours de cou et des bonnets aux motifs colorés originaux

Le petit plus ? une gamme de vêtements aux motifs uniques, dessinés par la créatrice.

Et pour les femmes, vous trouverez des jupes à poches et élastiquées à la taille, en lin ou en velours, originales et confortables !

Un univers à découvrir à la boutique de créateurs L’Ephémère, située aux Halles Châtelet à Orléans, en face du magasin Duralex.

Boutique l'Ephémère Halles Châtelet Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année