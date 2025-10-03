Solsoum en concert Saint-Priest-la-Feuille

Solsoum en concert Saint-Priest-la-Feuille vendredi 3 octobre 2025.

Solsoum en concert

Salle des Fêtes Saint-Priest-la-Feuille Creuse

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Solsoum, un voyage musical intime et humaniste.

Aude et Juliette mélangent leurs voix dans un duo vocal, complice et solaire. La singularité du groupe repose sur une alliance harmonieuse du chant, du violoncelle, des arpèges de la guitare et des voix euphoniques.

Elles quêtent l’universel et le commun dans des cultures musicales en apparence différentes. Elles nous livrent leur interprétation sensible de chants en sanskrits, en farsi, de mantras ou encore de chansons traditionnelles d’ici et d’ailleurs.

Tout public. .

Salle des Fêtes Saint-Priest-la-Feuille 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07 tourisme-la-souterraine@cco23.fr

English : Solsoum en concert

German : Solsoum en concert

Italiano :

Espanol : Solsoum en concert

L’événement Solsoum en concert Saint-Priest-la-Feuille a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Pays Sostranien