Solsoum en concert Saint-Priest-la-Feuille vendredi 3 octobre 2025.
Salle des Fêtes Saint-Priest-la-Feuille Creuse
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
Solsoum, un voyage musical intime et humaniste.
Aude et Juliette mélangent leurs voix dans un duo vocal, complice et solaire. La singularité du groupe repose sur une alliance harmonieuse du chant, du violoncelle, des arpèges de la guitare et des voix euphoniques.
Elles quêtent l’universel et le commun dans des cultures musicales en apparence différentes. Elles nous livrent leur interprétation sensible de chants en sanskrits, en farsi, de mantras ou encore de chansons traditionnelles d’ici et d’ailleurs.
Tout public. .
Salle des Fêtes Saint-Priest-la-Feuille 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07 tourisme-la-souterraine@cco23.fr
