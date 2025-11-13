Solstice Beaune Dégustations cuvées des Hospices Solstice Beaune Beaune
Solstice Beaune 29 Boulevard Clémenceau Beaune Côte-d’Or
Tarif : 70 – 70 – EUR
Début : 2025-11-13 11:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-13
Au cœur de Beaune, sous nos voûtes du XIXème siècle, nous vous proposons un voyage à travers les climats et le temps, avec une dégustation spéciale Hospices de Beaune.
Nos sommeliers vous proposeront une dégustation commentée de 5 vins, 1 vin blanc et 4 vins rouges dont 3 Premiers Crus des millésimes de 2007, 2008 et 2022.
Meursault 2008 Cuvée Loppin, Pommard 2022 Cuvée Raymond Cyrot, Beaune Les Montrevenots 1er Cru 2022 Cuvée Cyrot-Chaudron, Beaune 1er Cru 2007 Cuvée Rousseau- Deslandes, Beaune 1er Cru 2008 Cuvée Rousseau-Deslandes
La durée est de 1h00 à 1h30 et réservable sur notre site internet www.solstice-beaune.com ou par mail cave@solstice-beaune.com, selon les places disponibles. .
Solstice Beaune 29 Boulevard Clémenceau Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 63 06 80 contact@solstice-beaune.com
