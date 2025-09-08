Solstice de Logre Ecuries Pôle culturel Lorge Caen

Solstice de Logre

Ecuries Pôle culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

2025-12-20 2025-12-21

Entre le solstice et Noël, c’est donc une période de renouveau, de renaissance. C’est le retour de la lumière. Aux Ecuries de Logre, nous fêterons ce retour avec une programmation festive, surprise, lumineuse et culinaire.

être ensemble & super nouba

Kwanzaa, Hogmanay, korotchoun, Shab-e Yalda, Hanoucca, Dongzhi !

Si on ne se comprend pas tous, il est des moments que l’on fête, où que l’on vive, qui que l’on soit. Le solstice d’hiver en fait partie. Le jour le plus court, qui laisse place au renouveau, à la lente renaissance de la nature.

Nous fêterons ce retour avec une programmation festive et lumineuse !

De nombreux adhérents seront là pour jouer et chanter. Nous pourrons les voir et les entendre dans des extraits de pièces amateurs à venir et des mini concerts.

Une programmation de courts métrages drôles et surprenants intéresseront sûrement les enfants de tous âges !

Et, le samedi soir, un événement musical avec la sortie de la compilation Indie Caen 2025 nous invitera à envahir la piste de danse. Pour l’occasion, différents membres des groupes viendront interpréter des versions revisitées des œuvres que vous retrouvez sur la compil. .

+33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Solstice de Logre

Between the solstice and Christmas, it’s a time of renewal and rebirth. It’s the return of light. At Logre Stables, we’ll be celebrating this return with a festive program of surprises, lights and culinary delights.

German : Solstice de Logre

Die Zeit zwischen der Sonnenwende und Weihnachten ist also eine Zeit der Erneuerung, der Wiedergeburt. Es ist die Rückkehr des Lichts. In den Ecuries de Logre feiern wir diese Rückkehr mit einem festlichen, überraschenden, leuchtenden und kulinarischen Programm.

Italiano :

Il periodo tra il solstizio e il Natale è un momento di rinnovamento e rinascita. È il ritorno della luce. Alle Ecuries de Logre celebriamo questo ritorno con un programma festivo di sorprese, luci e delizie culinarie.

Espanol :

El periodo entre el solsticio y la Navidad es un tiempo de renovación y renacimiento. Es el retorno de la luz. En las Ecuries de Logre, celebraremos este regreso con un programa festivo de sorpresas, luces y delicias culinarias.

