Solstice d’été, Grand Jardin du Théâtre des Minuits, La Neuville-sur-Essonne

Solstice d’été Samedi 6 juin, 19h30 Grand Jardin du Théâtre des Minuits Loiret

Prix libre, participation recommandée : 12 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T19:30:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T19:30:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

19h30 : repas partagé

20h30 : concert du quatuor à cordes féminin Dodeka

21h30 : bal express

Grand Jardin du Théâtre des Minuits 153 Grande Rue 45390 La Neuville-sur-Essonne La Neuville-sur-Essonne 45390 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 39 18 11 http://theatredesminuits.com Le Grand Jardin du Théâtre des Minuits est le jardin d’un théâtre. Il accueille la nature spontanée dans son projet paysager au pied des ruines (ISMH) du château des Deux Tours. Il regroupe une roseraie conservatoire des variétés créées par André Eve (1931-2015), une forêt interdite, un jardin de ronces,… Il est le lieu d’une programmation artistique et culturelle tout au long de l’année. Le Grand Jardin est situé dans le centre du bourg de la Neuville-sur-Essonne. Des places de parkings se trouvent à proximité dans l’espace public.

19h30 : repas partagé