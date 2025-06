Solstice d’été – Niederhaslach 22 juin 2025 05:30

Bas-Rhin

Solstice d’été place de l’eglise Niederhaslach Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-06-22 05:30:00

2025-06-22

Fête autour de l’illumination des vitraux de l’église phénomène rare et extraordinaire unique en Alsace qui ne se produit qu’une fois l’an.

Peu de moments sont aussi symboliques, et de manière universelle, que les solstices.

Depuis toujours l’homme a attribué des pouvoirs au soleil, porteur d’énergie, sous forme de lumière et de chaleur et inspiré les bâtisseurs d’édifices religieux. Pourquoi s’étonner que les constructions humaines se soient inspirées de moments symboliques du calendrier ? La collégiale de Niederhaslach est orientée à 30° au nord-est, et permet ainsi aux premiers rayons du soleil d’été d’illuminer les rares et précieux vitraux de l’abside datant du XIIIe siècle.

Une animation artistique, culturelle et historique se déroulera à la Collégiale de Niederhaslach autour des vitraux de l’abside, qui seront particulièrement mis en valeur par le soleil du solstice d’été…

Le Conseil de Fabrique invite curieux et amateurs d’art et d’histoire à se joindre à eux pour assister à la contemplation commentée des vitraux de l’abside de la Collégiale au soleil du solstice d’été.

En effet, les lève-tôt pourront admirer un phénomène rare et extraordinaire, qui ne se produit qu’une fois l’an. A cette période de l’année, les vitraux de l’abside reçoivent directement la lumière du soleil levant ; ainsi au fur et à mesure de l’augmentation de l’intensité lumineuse, ils s’habillent et se parent de couleurs inhabituelles, un aspect de leur splendeur qui reste caché aux regards durant tout le reste de l’année. Si le soleil ne devait pas être au rendez vous, le programme apportera néanmoins de nombreuses satisfactions aux personnes présentes, puisque les textes historiques et contemplatifs alterneront avec de la musique (orgue, Trompes de chasse, chœur d’hommes), sachant que la lumière du jour révèlera tout de même la beauté de toutes ces verrières et de leurs scènes en images qui sont âgées de plus de 600 ans. 0 .

place de l’eglise

Niederhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 92 47 andre.gruny@orange.fr

English :

Celebrate the illumination of the church’s stained-glass windows: a rare and extraordinary phenomenon, unique in Alsace, which only happens once a year.

German :

Fest rund um die Beleuchtung der Kirchenfenster: ein seltenes und außergewöhnliches Phänomen, das nur einmal im Jahr auftritt und einzigartig im Elsass ist.

Italiano :

Una celebrazione dell’illuminazione delle vetrate della chiesa: un fenomeno raro e straordinario, unico in Alsazia, che si verifica solo una volta all’anno.

Espanol :

Celebración de la iluminación de las vidrieras de la iglesia: un fenómeno raro y extraordinario, único en Alsacia y que sólo se produce una vez al año.

