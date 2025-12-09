Solstice d’Hiver 2025 dans les Mégalithes Pole Menhirs Plouharnel
Solstice d’Hiver 2025 dans les Mégalithes Pole Menhirs Plouharnel samedi 20 décembre 2025.
Solstice d’Hiver 2025 dans les Mégalithes
Pole Menhirs 4 avenue de l’Océan Plouharnel Morbihan
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-21
2025-12-20
2 jours de visites et d’observations dans les sites mégalithiques.
Découverte de la relation au Solstice d’hiver .
Comment est-il inscrit dans les mégalithes ?
Comment étaient les sites à l’époque de leur construction, il y a 7000 ans ?
Pouvait-on y observer la même chose qu’aujourd’hui ?
le Soleil ? la Lune ? Les étoiles ?
Un week-end pour découvrir les mégalithes
en compagnie de David Crowhurst et des membres de l’ACEM.
Programme sur https://www.megalithes.info/ .
