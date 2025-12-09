Solstice d’Hiver 2025 dans les Mégalithes Pole Menhirs Plouharnel

Solstice d’Hiver 2025 dans les Mégalithes

Pole Menhirs 4 avenue de l’Océan Plouharnel Morbihan

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

2025-12-20

2 jours de visites et d’observations dans les sites mégalithiques.

Découverte de la relation au Solstice d’hiver .

Comment est-il inscrit dans les mégalithes ?

Comment étaient les sites à l’époque de leur construction, il y a 7000 ans ?

Pouvait-on y observer la même chose qu’aujourd’hui ?

le Soleil ? la Lune ? Les étoiles ?

Un week-end pour découvrir les mégalithes

en compagnie de David Crowhurst et des membres de l’ACEM.

Programme sur https://www.megalithes.info/ .

Pole Menhirs 4 avenue de l’Océan Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne

