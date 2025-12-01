Solstice d’hiver Cercle de feu Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon

Solstice d'hiver Cercle de feu Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon vendredi 19 décembre 2025.

Rue Vincent Jézéquel L'Astrolabe Le Relecq-Kerhuon Finistère

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19 20:00:00

2025-12-19

En cette soirée d’hiver, partageons un moment chaleureux autour d’un spectacle scintillant, de surprises qui réchauffent et d’un chocolat ou d’un vin chaud. L’obscurité crépitera de mille feux !

INFLUX

Un spectacle captivant issu de la fusion des dernières technologies LED et de la pyrotechnie traditionnelle. En tentant d’allumer une bougie par la seule force de son esprit, un magicien va se voir propulser vers un ailleurs hors du commun, truffé d’illusions.

Quand l’arche lumineuse de 10 mètres de LED interagit avec l’humain, cela offre une expérience immersive réjouissante. Jonglerie lumineuse, feu et effets spéciaux, magie visuelle et danse.

Informations pratiques

Tout public.

Durée 1h environ. .

Rue Vincent Jézéquel L’Astrolabe Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 98 28 61 31

