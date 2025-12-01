Solstice d’Hiver dans la Ville Lumière Centre de bien être Paris

Éloignez-vous de l’effervescence des fêtes et entrez dans un sanctuaire exclusif à Paris. Ce cercle intime de lumière, chaleur et rituel propose un voyage hypnotique doux pour revenir sur l’année écoulée, relâcher les tensions et envisager la saison à venir.

Animé en anglais par une francophone fluente, c’est un moment rare pour recharger vos énergies et célébrer l’hiver dans un cadre chaleureux et élégant.

À propos de l’animatrice

Esné est hypnothérapeute certifiée en hypnose clinique et transpersonnelle, et membre de l’International Association of Interpersonal Hypnotherapists. Elle est citoyenne canadienne et française, membre de l’Inner Arts Collective à Toronto, et organise des événements à travers l’Amérique du Nord et l’Europe.

Reconnue pour sa présence intuitive, chaleureuse et ancrée, Esné crée un espace sacré et sécurisant où les participants peuvent pleinement se détendre, relâcher les tensions et se reconnecter à leur pouvoir intérieur. En combinant techniques basées sur des preuves et intuition naturelle, elle guide les invités dans un voyage hypnotique doux de réflexion, de renouveau et de projection vers la saison à venir, soutenant la croissance spirituelle, le bien-être émotionnel et la transformation consciente.

www.naturalesne.com

Instagram: www.instagram.com/natural.esne

Un cercle sacré et privé pour honorer la nuit la plus longue de l’année au coeur de la ville Lumière.

Le dimanche 21 décembre 2025

de 18h00 à 20h00

payant

À partir de 33 euros.

Public jeunes et adultes.

Centre de bien être 14, rue Louis Morard 75014 Paris

https://www.eventbrite.com/e/billets-winter-solstice-in-the-city-of-light-a-hypnotic-journey-1971430923963?aff=oddtdtcreator natural.esne@gmail.com