Solstice saucisse – Omont, 20 juin 2025 07:00, Omont.

Solstice saucisse Mon jardin Omont Ardennes

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-21

2025-06-20

Préparez-vous pour une explosion de punk énergique, de rock puissant, et des DJ sets enflammés qui vous feront danser jusqu’à en suer. Profitez de bières fraîches, de saucisses bio grillées, et lancez-vous dans des pogos endiablés sous un ciel étoilé.

Mon jardin

Omont 08430 Ardennes Grand Est +33 6 66 91 09 51 orga.bronca@gmail.com

English :

Get ready for an explosion of energetic punk, powerful rock, and fiery DJ sets that will have you dancing till you sweat. Enjoy cold beers, grilled organic sausages and wild pogos under a starry sky.

German :

Machen Sie sich bereit für eine Explosion aus energiegeladenem Punk, kraftvollem Rock und feurigen DJ-Sets, die Sie bis zum Schwitzen tanzen lassen. Genießen Sie kühles Bier, gegrillte Bio-Würstchen und stürzen Sie sich unter einem Sternenhimmel in wilde Pogos.

Italiano :

Preparatevi a un’esplosione di punk energico, rock potente e dj set infuocati che vi faranno ballare fino a sudare. Gustate birre fresche, salsicce organiche alla griglia e pogos selvatici sotto il cielo stellato.

Espanol :

Prepárate para una explosión de enérgico punk, potente rock y fogosos DJ sets que te harán bailar hasta sudar. Disfruta de cervezas frías, salchichas ecológicas a la parrilla y pogos salvajes bajo un cielo estrellado.

L’événement Solstice saucisse Omont a été mis à jour le 2025-05-21 par Ardennes Tourisme