Soluces – Capucins/Saint-Michel, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux

Soluces – Capucins/Saint-Michel 17 et 24 février Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde

sur inscription auprès des bibliothèques

Début : 2026-02-17T14:00:00+01:00 – 2026-02-17T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-24T14:00:00+01:00 – 2026-02-24T17:00:00+01:00

C’est un rendez-vous individuel d’1h en bibliothèque.

Nos médiateurs numériques vous aident et vous accompagnent dans votre utilisation des outils numériques. Ils interviennent dans de nombreux domaines :

– Prise en main matérielle (ordinateurs, smartphones, tablettes…)

– Navigation web

– Sécurité sur internet

– Achat en ligne

– Bureautique

– Gestion boite mail

L’objectif principal est de vous autonomiser dans vos pratiques numériques. Dans un monde de plus en plus connecté, la maîtrise des outils et des technologies est devenue essentielle pour naviguer avec confiance et efficacité. Pour vous inscrire, contacter la bibliothèque de votre quartier !

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 91 18 79 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Rendez-vous personnalisés d’une heure pour répondre à vos questions sur le numérique. soluces rendez-vous individuels

