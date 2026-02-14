Soluces – Pierre Veilletet, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Soluces – Pierre Veilletet Jeudi 26 février, 14h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

C’est un rendez-vous individuel de 1 heure en bibliothèque. Nos médiateurs numériques vous aident et vous accompagnent dans toutes vos démarches liées à l’utilisation des outils numériques. Ils interviennent dans de nombreux domaines :

-Prise en main matérielle (ordinateurs, smartphones, tablettes…)

– Navigation web

– Sécurité sur internet

-Achat en ligne

– Bureautique

– Gestion boite mail

L’objectif principal est de vous autonomiser dans vos pratiques numériques. Dans un monde de plus en plus connecté, la maîtrise des outils et des technologies est devenue essentielle pour naviguer avec confiance et efficacité.

Pour vous inscrire, contacter la bibliothèque de votre quartier !

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60

