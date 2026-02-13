SOLUCOP 2026, le salon de la copropriété, Stade Ernest Wallon, Toulouse

SOLUCOP 2026, le salon de la copropriété Jeudi 2 avril, 09h30 Stade Ernest Wallon Haute-Garonne

Partenaire du salon : UNIS, FNAIM et ANGC

Vitrine du savoir-faire et de l’innovation pour l’habitat, SOLUCOP présente toutes les solutions pour les copropriétés. Le salon s’adresse à la fois aux professionnels : syndics, gestionnaires de copropriétés, administrateurs de biens et collaborateurs d’agence ; mais aussi aux particuliers : copropriétaires, membres et présidents de conseils syndicaux, syndics bénévoles… Les exposants sont tous les fournisseurs intervenant dans les copropriétés afin d’entretenir et rénover les logements collectifs. Sont aussi représentés, des collectivités, des organismes, des bureaux d’études et d’autres prestataires de service qui ont un but commun : l’amélioration du confort et de la sécurité de l’habitat collectif.

Votre invitation gratuite pour Solucop 26

Stade Ernest Wallon 114 Rue des Troènes 31200 TOULOUSE Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitania

Le 2 avril au Stade Ernest Wallon, Toulouse Métropole Rénov’ sera présent pour l’édition 2026 du salon Solucop. Salon gratuit s’adressant aux copropriétaires et aux professionnels.