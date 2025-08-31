Solu’en 2-2 (friperie solidaire gratuite) Digital Village Paris
Solu’en 2-2 (friperie solidaire gratuite) Digital Village Paris dimanche 31 août 2025.
Durant la friperie solidaire gratuite, vous trouverez des vêtements, chaussures et accessoires de toutes les tailles, le tout gratuitement et sans limitation.
On se retrouve le 31 août de 11h00 à 15h au Digital Village
21 rue Albert Bayet, 75013 Paris
Faites tourner l’info et venez seul(e), accompagné(e) de votre +1, de votre famille ou de votre groupe de potes)
On vous attend !
Ensemble, soyons LA solution pour les autres
La Solu’en 2-2 est une friperie solidaire gratuite organisée par l’association Solution.
Le dimanche 31 août 2025
de 11h00 à 15h00
gratuit Tout public.
Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris