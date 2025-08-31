Solu’en 2-2 (friperie solidaire gratuite) Digital Village Paris

Solu’en 2-2 (friperie solidaire gratuite) Digital Village Paris dimanche 31 août 2025.

Durant la friperie solidaire gratuite, vous trouverez des vêtements, chaussures et accessoires de toutes les tailles, le tout gratuitement et sans limitation.

On se retrouve le 31 août de 11h00 à 15h au Digital Village

21 rue Albert Bayet, 75013 Paris

Faites tourner l’info et venez seul(e), accompagné(e) de votre +1, de votre famille ou de votre groupe de potes)

On vous attend !

Ensemble, soyons LA solution pour les autres

#solutionasso #friperiesolidairegratuite #soluendeuxdeux

La Solu’en 2-2 est une friperie solidaire gratuite organisée par l’association Solution.

Le dimanche 31 août 2025

de 11h00 à 15h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-31T14:00:00+02:00

fin : 2025-08-31T18:00:00+02:00

Date(s) : 2025-08-31T11:00:00+02:00_2025-08-31T15:00:00+02:00

Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris