Solus Break – La Diode Enchantée | On va tout fêter ! Boom’Structur – CDCN Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

Solus Break – La Diode Enchantée | On va tout fêter !

Boom’Structur – CDCN 190 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 21:30:00

fin : 2026-10-10 00:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Solus Break – Cie Dikie Istorii – Tom Grand Mourcel



Dans le cadre de La Diode Enchantée

Spectacle suivi d’un DJ set

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Boom’Structur – CDCN 190 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@boomstructur.fr

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English :

Solus Break? Cie Dikie Istorii? Tom Grand Mourcel

As part of La Diode Enchant%E9e

Performance followed by a DJ set

L’événement Solus Break – La Diode Enchantée | On va tout fêter ! Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-09-05 par Clermont Auvergne Volcans