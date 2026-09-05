Solus Break – La Diode Enchantée | On va tout fêter ! Boom’Structur – CDCN Clermont-Ferrand
samedi 10 octobre 2026 · Boom'Structur - CDCN · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
Solus Break – La Diode Enchantée | On va tout fêter !
Boom’Structur – CDCN 190 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 21:30:00
fin : 2026-10-10 00:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Solus Break – Cie Dikie Istorii – Tom Grand Mourcel
Dans le cadre de La Diode Enchantée
Spectacle suivi d’un DJ set
.
Boom’Structur – CDCN 190 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@boomstructur.fr
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English :
Solus Break? Cie Dikie Istorii? Tom Grand Mourcel
As part of La Diode Enchant%E9e
Performance followed by a DJ set
L’événement Solus Break – La Diode Enchantée | On va tout fêter ! Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-09-05 par Clermont Auvergne Volcans
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