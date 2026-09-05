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Solus Break – La Diode Enchantée | On va tout fêter ! Boom’Structur – CDCN Clermont-Ferrand

samedi 10 octobre 2026 · Boom'Structur - CDCN · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Boom'Structur - CDCN
Adresse
190 boulevard Gustave-Flaubert
Ville
63000 Clermont-Ferrand
Département
Puy-de-Dôme
Tarif

Clermont-Ferrand

Solus Break – La Diode Enchantée | On va tout fêter !

Boom’Structur – CDCN 190 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 21:30:00
fin : 2026-10-10 00:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Solus Break – Cie Dikie Istorii – Tom Grand Mourcel

Dans le cadre de La Diode Enchantée
Spectacle suivi d’un DJ set
  .

Boom’Structur – CDCN 190 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@boomstructur.fr

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English :

Solus Break? Cie Dikie Istorii? Tom Grand Mourcel

As part of La Diode Enchant%E9e
Performance followed by a DJ set

L’événement Solus Break – La Diode Enchantée | On va tout fêter ! Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-09-05 par Clermont Auvergne Volcans

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