Solycate Théâtre d’improvisation Moliets-et-Maa

Salle des Fêtes Moliets-et-Maa Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-21

La troupe de Capbreton Solycate vous embarque dans son spectacle improvisé où sont réunis créativité, grain de folie et complicité avec le public !

Les comédiens vont vous proposer 2 histoires improvisées, basées sur des éléments choisis par le public qui vont se rejoindre dans une 3ème improvisation .

Salle des Fêtes Moliets-et-Maa 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60 culture@ville-labenne.fr

English : Solycate Théâtre d’improvisation

Capbreton’s Solycate troupe will take you on a journey of improvisation, combining creativity, a touch of craziness and complicity with the audience!

German : Solycate Théâtre d’improvisation

Die Truppe aus Capbreton Solycate nimmt Sie mit in ihre improvisierte Show, in der Kreativität, ein Körnchen Wahnsinn und Komplizenschaft mit dem Publikum vereint sind!

Italiano :

La compagnia Solycate di Capbreton vi accompagnerà in un viaggio di improvvisazione, combinando creatività, un pizzico di follia e un rapporto stretto con il pubblico!

Espanol : Solycate Théâtre d’improvisation

La compañía Solycate, con sede en Capbreton, le llevará a un viaje de improvisación, combinando creatividad, un toque de locura y una estrecha relación con el público

