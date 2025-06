SOLZIC CONCERTS ET SPECTACLES DANS LES JARDINS 6EME EDITION Brissac Loire Aubance 6 juillet 2025 20:00

Retrouvez la 6ème saison de Solzic, concerts et spectacles dans les jardins, orgaisé par Les Satur’zic

Programme :

06/07/2025 The Electric Dukes (blues)

Chez Hélène & Michel HOUDU 49 route de saumur, St Saturnin sur Loire

11/07/2025 Et Pendant ce temps Simone veille (théâtre)

Chez Marie-Claude SECHER 13 route du vignoble; St Saturnin sur Loire

18/07/2025 Trio Anastazör (jazz manouche)

Chez Christelle HORREAU 1 rue du haut bourg, Coutures

20/07/2025 Roda Minima (quartet Forro d’invention)

Chez Anne & Jean-Luc GUENOUX 411 rue des petites jaillières, St Saturnin sur Loire

25/07/2025 Wes Electric Energy (pop reggae rock)

Chez Valérie & Christophe DABIN 2 passage des écoles, St Saturnin sur Loire

27/07/2025 Le Barda (western badass folk country blues)

Chez Liliane et Ezra PIOT-NAHMAD lieu dit Bel Air, St Jean des Mauvrets

02/08/2025 Anapnoï (polyphonies du monde)

Chez Sophie & Claude LEVERGE 3 chemin des Tartres, St Jean des Mauvrets

24/08/2025 Magellan (chanson du monde)

Chez Elizabeth et Philippe GUIET- 17 route du vignoble, St Saturnin sur Loire

Vous pouvez venir avec votre verre, votre chaise, votre bouteille

Prix libre, estimé 10-12€

Renseignements et réservations lessaturzik@gmail.com ou 06 44 28 04 90 / 06 56 86 12 45 ou QR code .

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 064428049 lessaturzik@gmail.com

English :

Discover the 6th season of Solzic, concerts and shows in the gardens, organized by Les Satur’zic

German :

Entdecken Sie die 6. Saison von Solzic, Konzerte und Aufführungen in den Gärten, organisiert von Les Satur’zic

Italiano :

Scoprite la 6ª stagione di Solzic, concerti e spettacoli nei giardini, organizzati da Les Satur’zic

Espanol :

Descubra la 6ª temporada de Solzic, conciertos y espectáculos en los jardines, organizados por Les Satur’zic

