SOM & SABOR DO BRASIL Montpellier

SOM & SABOR DO BRASIL

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Son & Sabor do Brasil est une expérience immersive totale, autour de la musique danse, et cuisine brésilienne, à la Halle Tropisme.

Pour cette édition nous préparons un marché de Noël do Brasil avec des créations , artisanats et produits divers en rapport avec la culture brésilienne.

Entrée Grauite

PROGRAMME

Marche de Noël brésilien de 18h à 23h

Roda de Samba avec participation spéciale de Wallace Negao !

Dj ELI GARCIA

Brasil Baile Funk do Braaaasil

CÔTÉ DANSE ET MUSIQUE…

Traditionnelle Roda de Samba notre invité spécial Wallace Negäo chanteur et cavaquiniste originaire de Rio de Janeiro, accompagné par le groupe Samba da Bençäo et Mestre Sorriso ! La roda de samba est un concert convivial joué autour d’une table en cercle, entourés par le public qui est invité à chanter et danser, sur les plus grands classiques de la Samba Baile Funk da favela animée par le danseur Do Braaasil Officiel, on danse ensemble les passinhos .

CÔTÉ CUISINE

On met les petits plats dans les grands avec Brasiloca, qui nous amène en direct les saveurs du Brésil en France

A la carte

LA FEIJOADA Plat typique brésilien

Les tapas

› Frites de Manioc

› Coxinha (beignets au poulet)

› Pão de Queijo

› Pastel de Carne de Sol

Les boissons

QUENTAO (cachaça chaude avec des épices et corses d’orange)

Cocktail do Brasil

Guarana Antárctica

En dessert

› Açai

Entrée Gratuite Prix à la carte .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 84 58 10

English :

Son & Sabor do Brasil is an immersive experience of Brazilian music, dance and cuisine at Halle Tropisme.

For this year’s event, we’re planning a Christmas do Brasil market featuring creations, crafts and other products related to Brazilian culture.

German :

Son & Sabor do Brasil ist ein immersives Gesamterlebnis rund um brasilianische Musik, Tanz und Küche in der Tropenhalle.

Für diese Ausgabe bereiten wir einen Weihnachtsmarkt do Brasil mit Kreationen, Kunsthandwerk und verschiedenen Produkten vor, die mit der brasilianischen Kultur in Verbindung stehen.

Italiano :

Son & Sabor do Brasil è un’esperienza coinvolgente di musica, danza e cucina brasiliana alla Halle Tropisme.

Per l’evento di quest’anno, stiamo allestendo un mercatino Christmas do Brasil con una serie di creazioni, artigianato e prodotti legati alla cultura brasiliana.

Espanol :

Son & Sabor do Brasil es una experiencia envolvente de música, danza y cocina brasileñas en el Halle Tropisme.

Para la edición de este año, hemos organizado un mercado Christmas do Brasil con creaciones, artesanía y productos relacionados con la cultura brasileña.

