Sombre Chaumont

Sombre Le Nouveau Relax Chaumont 2026-05-21

Sombre Chaumont jeudi 21 mai 2026.

Sombre

Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Tout public
Par KiloHertZ

D’où vient la danse ? Comment le langage est-il né ? En miroir de ces origines, Vidal Bini interroge aussi la fin de l’humanité, du geste, de la parole. Dans un solo sensoriel et poétique, il convoque la mémoire du corps et des voix, à travers un récit dansé, parlé et chanté. Un voyage au cœur de notre humanité, au croisement de l’anthropologie, du mouvement et de la pensée. Une performance envoûtante, entre rituels anciens et utopies à venir.

Durée 50 minutes

Conception, chorégraphie, texte, musique, interprétation Vidal Bini
Assistance chorégraphique Caroline Allaire
Conseil dramaturgique Vincent Arot
Conseil musical Anthony Laguerre & Olivier Meyer
Conseil lumière Geoffrey Sorgius
Scénographie Olivier Laurent
Régisseur Geoffrey Sorgius
Production & administration Marie Fattal
Diffusion Julie Gothuey
Communication Ronan Muller   .

Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 68 80  contact@lenouveaurelax.fr

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English :

L’événement Sombre Chaumont a été mis à jour le 2026-03-24 par Antenne de Chaumont

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