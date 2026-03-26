Sombre Chaumont
Sombre Chaumont jeudi 21 mai 2026.
Sombre
Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Tout public
Par KiloHertZ
D’où vient la danse ? Comment le langage est-il né ? En miroir de ces origines, Vidal Bini interroge aussi la fin de l’humanité, du geste, de la parole. Dans un solo sensoriel et poétique, il convoque la mémoire du corps et des voix, à travers un récit dansé, parlé et chanté. Un voyage au cœur de notre humanité, au croisement de l’anthropologie, du mouvement et de la pensée. Une performance envoûtante, entre rituels anciens et utopies à venir.
Durée 50 minutes
Conception, chorégraphie, texte, musique, interprétation Vidal Bini
Assistance chorégraphique Caroline Allaire
Conseil dramaturgique Vincent Arot
Conseil musical Anthony Laguerre & Olivier Meyer
Conseil lumière Geoffrey Sorgius
Scénographie Olivier Laurent
Régisseur Geoffrey Sorgius
Production & administration Marie Fattal
Diffusion Julie Gothuey
Communication Ronan Muller .
Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 68 80 contact@lenouveaurelax.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sombre Chaumont a été mis à jour le 2026-03-24 par Antenne de Chaumont
Prochains événements à Chaumont (Haute-Marne)
- Chasse aux oeufs Chaumont — 4 avril 2026
- Le chapelier fou Chaumont — 28 avril 2026
- CHAUMONT A L’HEURE AMERICAINE Chaumont Haute-Marne — 1 mai 2026
- LE PUITS DES BONS HOMMES PR N°123 Chaumont Haute-Marne — 1 mai 2026
- LA FONTAINE SAINTE LIBÈRE PR N°122 Chaumont Haute-Marne — 1 mai 2026