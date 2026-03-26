Sombre

Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Tout public

Par KiloHertZ

D’où vient la danse ? Comment le langage est-il né ? En miroir de ces origines, Vidal Bini interroge aussi la fin de l’humanité, du geste, de la parole. Dans un solo sensoriel et poétique, il convoque la mémoire du corps et des voix, à travers un récit dansé, parlé et chanté. Un voyage au cœur de notre humanité, au croisement de l’anthropologie, du mouvement et de la pensée. Une performance envoûtante, entre rituels anciens et utopies à venir.

Durée 50 minutes

Conception, chorégraphie, texte, musique, interprétation Vidal Bini

Assistance chorégraphique Caroline Allaire

Conseil dramaturgique Vincent Arot

Conseil musical Anthony Laguerre & Olivier Meyer

Conseil lumière Geoffrey Sorgius

Scénographie Olivier Laurent

Régisseur Geoffrey Sorgius

Production & administration Marie Fattal

Diffusion Julie Gothuey

Communication Ronan Muller .

Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 68 80 contact@lenouveaurelax.fr

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English :

L’événement Sombre Chaumont a été mis à jour le 2026-03-24 par Antenne de Chaumont