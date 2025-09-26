Some Produkt Mule Jenny Boucan Moulin du Rousseau Périgueux

Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Début : 2025-09-26
2025-09-26

Vendredi 26 Septembre 2025 10€ / 8€ (-25 ans)
Le Moulin du Rousseau, Périgueux
Buvette sur place, avec la bière artisanale de la BAM, vins et softs.
ATTENTION: Ouverture des portes à 20h30, début du concert 30min après !
Orga: Some Produkt x Day Off   .

Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 69 98  asso.someprodukt@gmail.com

