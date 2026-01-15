Something Jazz Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin Sens

Something Jazz

Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Des standards intemporels aux surprises groovy, le quartet Something Jazz vous embarque pour une soirée entre élégance, swing et énergie live.

Ils réinventent avec finesse et complicité des morceaux connus de tous, sans jamais trahir leur esprit.

Un concert généreux, accessible, chaleureux l’occasion parfaite de (re)découvrir le jazz dans toute sa diversité, et de passer une soirée conviviale à la médiathèque.

Entrée libre, oreilles grandes ouvertes.

Un concert autant dédié aux afficionados du genre qu’à celles et ceux qui souhaiteraient découvrir le monde du jazz. .

