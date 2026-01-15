Something Jazz Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin Sens
Something Jazz

vendredi 20 février 2026
Something Jazz
Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin
7 Rue René Binet
Sens
Gratuit
18:00:00
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Des standards intemporels aux surprises groovy, le quartet Something Jazz vous embarque pour une soirée entre élégance, swing et énergie live.
Ils réinventent avec finesse et complicité des morceaux connus de tous, sans jamais trahir leur esprit.
Un concert généreux, accessible, chaleureux l’occasion parfaite de (re)découvrir le jazz dans toute sa diversité, et de passer une soirée conviviale à la médiathèque.
Entrée libre, oreilles grandes ouvertes.
Un concert autant dédié aux afficionados du genre qu’à celles et ceux qui souhaiteraient découvrir le monde du jazz. .
Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin
7 Rue René Binet
Sens 89100
