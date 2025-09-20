Somin Konté – Étape 1- Temple SVK Temple Siva Subramanian Swamy kovil Saint-Paul

Somin Konté – Étape 1- Temple SVK Samedi 20 septembre, 09h00 Temple Siva Subramanian Swamy kovil La Réunion

Participation gratuite. Prévoir des chaussures de marche, chapeau, bouteille d’eau et de quoi vous asseoir. 25 à 30 personnes maximum. Avant de pénétrer dans le temple, il est obligatoire de se déchausser et de ne pas porter de matière en cuir sur soi

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T07:30:00

Fin : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T07:30:00

Un Somin Konté est un parcours proposé par Bertèl Contes. Vous cheminerez de lieu en lieu où vous allez rencontrer un rakontèr ou une rakontèz qui contera pour vous une histoire soit en lien avec la culture du lieu, soit issus des contes de La Réunion.

Vous avez ici l’étape 1 , ce somin konté est composé de 5 étapes

Temple Siva Subramanian Swamy kovil 8 rue Pothier, 97460 Saint Paul Saint-Paul 97863 La Réunion La Réunion 0693 94 71 93 Une légende raconte qu’il est déconseillé à un Tamoul d’élire son domicile dans un endroit où il n’y a pas de temple. Cela explique pourquoi très tôt (dès 1828) les Indiens organisent une campagne pour l’édification du temple de Saint-Paul.

En 1876, plusieurs permissionnaires (Indiens libres) réclament l’autorisation d’établir une « pagode », sur un terrain appartement à Mr Laprade « au bout de l’étang »

Suite à un échange de courriers, le temple finira par voir le jour probablement deux à quatre ans plus tard. Le temple Siva Soupramanien est un temple végétarien, mais le temple a connu une période lointaine de sacrifices d’animaux. Avant de pénétrer dans le temple, il est obligatoire de se déchausser et de ne pas porter de matière en cuir sur soi

